В Украине снова меняется погода: синоптик рассказала, когда придет жара

Пока сегодня в Украине свежо и местами мокро, с завтрашнего дня начнет повышаться температура, а посреди недели столбики термометров поднимутся до +30 и выше. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам завтра воздух начнет прогреваться и ожидается от 20 до 27 градусов, только на севере и северо-востоке еще задержатся скромные 19-22 градуса. Далее – выше, и в середине недели уже будет за 30 градусов.
"Дожди во вторник, 6 августа, вероятные на западе Украины и может что-то покапать на Луганщине. Однако в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Юго-западный ветер слегка помахает хвостом – 5-10 метров в секунду. То есть, штормовых порывов выходных дней не будет", – написала Диденко.
В Киеве завтра ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода – синоптическая "золотая середина". Температура воздуха ближайшей ночью невысокая – 10-12 градусов, а вот днем воздух уже начнет прогреваться до +25.
В трендеВ Киевской области выпал снег
Синоптик добавила, что в середине недели придет настоящая жара.
Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.
Кроме того, по Одесской области пронеслись смерчи. Сама Одесса прилично пострадала от непогоды и превратилась в Венецию, а в области наблюдали другие страшные явления.
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