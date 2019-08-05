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В Украине снова меняется погода: синоптик рассказала, когда придет жара https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-05T14:41:00+03:00 Украина Циклон покидает Украину и на смену штормам придет настоящее лето

Пока сегодня в Украине свежо и местами мокро, с завтрашнего дня начнет повышаться температура, а посреди недели столбики термометров поднимутся до +30 и выше. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам завтра воздух начнет прогреваться и ожидается от 20 до 27 градусов, только на севере и северо-востоке еще задержатся скромные 19-22 градуса. Далее – выше, и в середине недели уже будет за 30 градусов.

"Дожди во вторник, 6 августа, вероятные на западе Украины и может что-то покапать на Луганщине. Однако в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Юго-западный ветер слегка помахает хвостом – 5-10 метров в секунду. То есть, штормовых порывов выходных дней не будет", – написала Диденко.

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В Киеве завтра ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода – синоптическая "золотая середина". Температура воздуха ближайшей ночью невысокая – 10-12 градусов, а вот днем ​​воздух уже начнет прогреваться до +25.

В тренде В Киевской области выпал снег

Синоптик добавила, что в середине недели придет настоящая жара.

Как сообщали новости "Сегодня", 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

Кроме того, по Одесской области пронеслись смерчи. Сама Одесса прилично пострадала от непогоды и превратилась в Венецию, а в области наблюдали другие страшные явления.

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