В Украине создадут единый реестр ветеранов: в США отреагировали

Уильям Тейлор. Фото: посольства США

Соединенные Штаты приветствуют создания централизованного электронного реестра ветеранов в Украине. Об этом временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил на Международном ветеранском и волонтерском форуме, передает американское посольство в Киеве.

"Сегодня мы воздаем дань уважения более 350 тысячам украинцев, которые защищали свою страну – вашу страну, находясь в рядах вашей армии – в это историческое время. Украинские ветераны – олицетворяют лучшие черты своей страны: силу, храбрость, стойкость", – заявил Тейлор.

Он подчеркнул, что американцы хорошо знают из своего ветеранского опыта о вызовах, с которыми ветераны встречаются после возвращения с войны, приспосабливаясь к гражданской жизни.

"США поддерживают усилия Украины по облегчению ветеранам перехода к гражданской жизни. Наши совместные усилия помогают ветеранам найти новую работу и получить медицинскую помощь, которую они заслуживают", – добавил Тейлор.

При этом дипломат отметил, что США будут верны партнерству с Украиной для укрепления институтов и содействия улучшению жизни ветеранов.

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Также он отметил вклад гражданского общества, "так много уже сделало, чтобы помочь ветеранам и которое в дальнейшем будет играть решающую роль".

"Многое уже сделано, но много работы еще впереди. Например, создание мощного централизованного электронного реестра ветеранов обеспечило бы эффективное предоставление услуг ветеранам по всей Украине", -подчеркнул Тейлор.

"Со своей стороны, правительство Соединенных Штатов будет продолжать поддерживать такие проекты как "Ветеран Хаб", чтобы ветераны могли приобретать новые знания и навыки в безопасных, комфортных условиях. Этот форум сегодня является еще одним шагом в процессе формирования доверия между обществом ветеранов, гражданским обществом и украинским государством", – заявил Тейлор.

Ранее Кабинет министров Украины принял решение создать Единый государственный реестр ветеранов войны. Создание реестра правительство делегировало Министерству по вопросам ветеранов, созданному в 2018 году.

В реестр собираются вносить информацию о:

ветеранах войны (участниках боевых действий, лицах с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны);

лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной;

пострадавших участников Революции достоинства, а также о членах семей этих категорий лиц.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что более 100 тысяч ветеранов АТО не получили трудовой стаж. В органах власти объяснили ситуацию, с которой столкнулись участники войны на Донбассе:

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