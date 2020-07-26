В Украине станет еще жарче: синоптики дали прогноз на воскресенье

Пока один из любимых курортов в Украине страдал от града, сегодня почти на всю территорию страны вернется сильная жара – температура воздуха перевалит за 30 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дождей стоит ожидать только на западе страны и в Житомирской области. Из-за мокрой погоды температура воздуха будет немного ниже, чем в других областях – 25-27 градусов.

А вот в остальных регионах сегодня будет жарко. В основном 30-32 градуса, в южных областях до +34. Дождей не будет.

В Киеве, несмотря на утренний дождь, в течение дня осадков не ожидается. Температура воздуха 28-30 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", 19 июля Хмельницкий накрыла сильная гроза, затопило улицы и рынок. Произошло подтопление проезжей части и прилегающих придомовых территорий в переулке Степана Бандеры.

А пока в Украине зной и в основном сухая погода, на другом полушарии планеты разбушевалась серьезная непогода. США атаковал опасный ураган "Ханна", тысячи людей остались без света. Власти рекомендовали эвакуироваться населению. В прибрежных районах на юге Техаса сейчас штормовая погода. Из-за проливных дождей есть опасность наводнений.

Видео: Reuters

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