В Украине стартовала вступительная кампания в вузы

Прием документов в основном идет в электронном виде

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня.

Украинские вузы начали прием заявлений от абитуриентов, желающих получить образование бакалавра или "сквозного" магистра. Большинство поступающих должны подавать их в электронной форме через собственные "кабинеты" на сайте.

Возможность подачи заявлений была открыта 10 июля, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

"Хочу обратить внимание всех поступающих: после подачи первого заявления в электронном кабинете уже ничего, никаких данных, изменить нельзя. Поэтому перед подачей первого заявления поступающий должен проверить, правильно ли он загрузил все документы и указал информацию", - подчеркнул генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Олег Шаров.

В этом году поступающие могут подать семь заявлений на обучение за бюджетный счет на четыре специальности. На контракт можно подавать неограниченное количество заявлений.

Источник финансирования поступающий выбирает при подаче каждого заявления. Всего есть две опции: на бюджет, а в случае неполучения рекомендации – также на контракт; или исключительно на контракт.

"В каждом заявлении, которое поступающий подает на бюджет, он также обязательно выбирает его приоритетность – от 1 до 7, где 1 – это самая высокая приоритетность, а 7 – самая низкая. Таким образом он обозначает, на какие конкурсные предложения в каких вузах хочет поступить больше всего – им нужно присвоить самые высокие приоритетности, а какие менее желательны – для них указываются приоритетности ниже", – добавили в министерстве.

Шаров разъяснил, что "приоритетность нужна для того, чтобы алгоритм адресного размещения госзаказа "понимал", в какой последовательности надо рассматривать заявления поступающего".

"Рассматриваются абсолютно все заявления, и на порядок этого рассмотрения влияет только выбранная приоритетность, больше ничего. Ни время подачи, ни размер конкурсного балла на это не влияют", – заверил чиновник.

В случае, если абитуриент аннулирует заявления с первыми приоритетностями, то самой высокой у него будет следующая приоритетность.

"Важно, что после подачи заявления изменить приоритетность уже невозможно. В то же время, если заявление с приоритетом еще не зарегистрировано в заведении, то абитуриент может его отменить и подать вместо него новое. Но если заявление уже зарегистрировано, то в случае его отмены поступающий теряет приоритет без возможности его восстановления", – добавил Шаров.

Отследить весь процесс прохождения своего заявления абитуриент может через его статус, который будет меняться в электронном кабинете.

Стоит отметить, что небольшой процент поступающих решил все же подать свои заявления в бумажной форме напрямую в приемные комиссии вуза.

Напомним, что с 26 июня по 12 июля в Украине проходит дополнительная сессия ВНО. Кроме мы сообщали, что в этом году на независимое оценивание зарегистрировалось рекордное количество желающих – более 300 000.

К сожалению, из-за "провала" на ВНО в вузы не смогут поступить более 50 тысяч абитуриентов.

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