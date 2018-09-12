"Охота на генерала" на учениях Rapid Trident-2018: появились яркие фото

Украинские военные провели тренировку захвата вражеского генерала в рамках украинско-американских учений Rapid Trident-2018, сообщает Министерство обороны.

Так, по легенде учений началось широкомасштабное вторжение войск соседнего государства, в результате чего активизировались диверсанты противника, который попытались захватить одного из руководителей коалиционных сил.

"С этой целью условные диверсанты из засады напали на колонну, в которой передвигался министр. Роль вражеского спецназа играло подразделение украинского OPFOR, командиры и большинство бойцов которого имеют боевой опыт, в том числе и опыт успешных наступательных действий. Засада была устроена и "отыграна" по всем правилам военного искусства: внезапность, идеально выбранное место (участок узкой лесной дороги, окруженная заросшими кустарником с оврагами), первым гранатометным выстрелом подбита главная машина", – сообщили военные.

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Отмечается, что по условиям маневров колонну охраняли бойцы одного из специализированных подразделений Управления государственной охраны Украины. Именно их специализация – противодействие любым диверсионным атакам.

Хотя в результате интенсивного условного боестолкновения бойцам OPFOR и удалось заблокировать движение колонны и нанести условных потерь украинской стороне, достичь своей главной цели – взять в плен и допросить представителя командования многонациональной дивизии, украинские военные им не разрешили.

Также несколько дней назад бойцы ВСУ на маневрах Rapid Trident учились отражать полномасштабное вторжение. При этом украинские бойцы своей подготовкой поразили даже американских инструкторов, которые приехали их тренировать.

Напомним, учения Rapid Trident-2018 в Украине стартовали 3 сентября. Военные рассказали, кто будет участвовать и сколько будет техники во время военных маневров задействовано. Отмечается, что в Украину прибыли военные из 14 стран.