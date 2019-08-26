В Украине участились пожары: спасатели назвали главную причину

Только в столичном регионе рост за первое полугодие-2019 - более чем на тысячу случаев

/ Фото: Pixabay

В 2019 году в Украине заметно выросло число пожаров. Больше всего возгораний происходит в Киевской области. Как объяснили новостям "Сегодня" столичные спасатели, рост произошел, в первую очередь, за счет поджогов сухой травы в экосистемах.

"Действительно, если сравнивать первые полугодия 2019 и 2018-го, то есть рост более чем на тысячу случаев. Причина — поджоги сухой травы. Повлиять на это могут местные власти, но, похоже, этого не делают", — рассказала спикер спасателей Киевской области Виктория Рубан.

Подробнее о ситуации с пожарной безопасностью читайте на сайте "Сегодня":

Огонь атакует Украину: в стране выросло число поджогов

Статистика подтверждает, что пожаров в сельской местности стало больше на треть. Кроме того, на дачных интернет-форумах многие сельчане жалуются на соседей, которые сжигают на своих участках сухостой. При этом проблема поджогов сухостоя актуальна не только для столичного региона. Например, на частной в Одесской области полыхали 700 тонн сена, огонь тушили всю ночь.

Еще одна причина страшных пожаров – неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям. Последний громкий случай произошел тоже в Одессе. Там сгорел отель "Токио Стар", в результате чего погибли девять человек, еще 10 пострадали. Впрочем, кроме неисправности проводки, полиция рассматривает еще и версию поджога с целью сокрытия другого преступления, а также неосторожное обращение с огнем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама