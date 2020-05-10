Выздоровевших от коронавируса в Украине в десять раз больше, чем погибших: новые данные МОЗ

В Украине продолжает расти число подтвержденных случаев заражения COVID-19. За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 522 человек. Таким образом, по состоянию на утро 10 мая коронавирус подтвержден уже у 15 232 человек. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 522 человека, из них 30 детей и 110 медработников. Были госпитализированы 134 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом 151 пациент выздоровел. Всего за все время пандемии заболели 15 232 человека. Из них 1 056 детей, а также 2964 медработника. Всего выздоровело 3060 человек. Летальных случаев – 391", – сообщил министр.

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Как известно, карантин в Украине продлен до 22 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что и после этой даты он будет продлеваться, но с переходом на следующие этапы послабления ограничительных мер.

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Первые смягчения карантинных ограничений будут введены уже с 11 мая.

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Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что в Украине могло бы быть 220-240 тысяч зараженных коронавирусом, если бы власти не объявили карантин.

О том, как украинцы относятся к продлению карантина, смотрите в сюжете:

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