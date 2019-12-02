В Украине внедрят электронные доверенности: для чего и как это будет работать

Оформление доверенностей в Украине сейчас стоит от 200 до 700 грн.

/ Фото: Pixabay

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В правительстве продолжают переводить различные услуги в цифровую плоскость. На днях министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о планах внедрения электронных доверенностей.

"Итак, представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в мессенджер, на флешке — не важно) со своей наложенной электронной подписью", — написал Дубилет на своей странице в Facebook.

Чиновник отметил, что это будет очень удобно, поможет сэкономить время и обеспечит более надежную защиту от подделок. Соответствующий законопроект направят в Верховную Раду в ближайшее время.

Сайт "Сегодня" отвечает на главные вопросы и рассказывает, зачем нужны электронные доверенности и как они будут работать.

Что это и для чего нужно

В первую очередь отметим, что доверенность — это документ, который позволяет представлять или действовать от имени другого человека в правоотношениях. Доверенности часто используются на судах, при сделках по недвижимости и т.д.

Сейчас доверенности выдаются только в бумажном формате: чтобы отправить их куда-то, нужно потратить время на сканирование и копии. После составления документа данные вносятся в Единый реестр доверенностей (электронная база всех доверенностей, составленных на территории Украины). Фактически электронные доверенности – еще один шаг к цифровизации Украины.

Николай Максимов, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что, учитывая информатизацию процессов передачи информации, доверенности в письменной форме на нотариальном бланке постепенно уходят в прошлое.

"Идея создания электронных доверенностей проста: человек, который приходит к нотариусу, чтобы составить доверенность, вместе с привычным для всех документом в письменной форме сможет также получить электронный файл с цифровой подписью нотариуса, в котором будет содержаться текст доверенности", — говорит Максимов.

Адвокат добавляет, что доверенность в письменной форме может испачкаться или повредиться, а электронный файл практически вечен, особенно при условии его надлежащего хранения в базе данных.

Изменится ли цена и процедура оформления

Для того, чтобы составить доверенность, необходимо личное присутствие лица, которое оформляет доверенность, его паспорт и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (ранее указывавшийся как ИНН). Причем присутствие поверенных, т.е. людей, которые смогут представлять интересы этого человека, – не обязательно.

Яна Квасница, юрист ЮФ "Мисечко и Партнеры" отметила, что на данный момент доверенности удостоверяются нотариально, изготавливаются нотариусом не менее чем в двух экземплярах, один из которых остается в материалах нотариального дела. Все экземпляры подписываются участниками и имеют силу оригинала, в том числе экземпляр, который хранится в делах нотариуса.

"Процедура оформления доверенности, скорее всего, не изменится. Явка к нотариусу лица, желающего выдать доверенность, останется обязательной, так как нотариус должен установить лицо, обратившееся за совершением нотариального действия, истребовать у него необходимые документы, проверить дееспособность, определить объем делегируемых полномочий и т.д.", — отметила Квасница.

Юрист добавляет, что спрогнозировать изменение стоимости оформления доверенностей из-за внедрения электронного новшества достаточно сложно, т.к. нотариусы сами устанавливают тарифы на свои услуги.

"Получение доверенности в электронной форме не должно повлиять на ее стоимость, зато дополнительные преимущества таких нововведений налицо", — в свою очередь говорит Максимов.

Сейчас оформление доверенности стоит в среднем стоит от 200 до 700 грн.

В чем преимущества электронных доверенностей

По словам Дубилета, электронные доверенности будут функционировать одновременно со своими бумажными версиями.

"Согласно планируемых изменений, будет еще один "экземпляр" доверенности, PDF-файл с электронной подписью нотариуса. Очень удобно, к примеру, в случае, если доверитель (лицо, выдающее доверенность) и поверенный (лицо, уполномоченное на совершение действий) находятся в разных городах, так как не нужно физически передавать доверенность почтой или курьером, ее можно отправить на электронную почту или в мессенджер", — говорит о преимуществах Квасница.

К слову, такие ситуации случаются достаточно часто. Киевлянин Ярослав рассказывает свою историю: этой весной он сдавал в аренду квартиру, которая оформлена на его мать; так как мужчина не озаботился этим вопросом раньше, пришлось в срочном порядке ехать в другой город и оформлять доверенность.

"Квартира была оформлена на мать, а у нас с ней разные фамилии. И все арендаторы просили показать доверенность, чтобы удостовериться, не "развод" ли все это. Раньше как-то вообще не подумал об этом, зато потом, чтобы заключить сделку, пришлось ехать в другой город за 300 км, оформлять доверенность и лететь обратно", — рассказывает Ярослав.

Таким образом, электронные доверенности действительно могут существенно упростить жизнь. Адвокат Николай Максимов добавляет, что файл с документом можно будет отправить по электронной почте или с помощью любого удобного мессенджера. К тому же, электронные доверенности будут более надежными, чем бумажные.

"Подделать электронно-цифровую подпись на порядок сложнее, чем подделать нотариальный бланк и печать нотариуса. В случае, если у государственных органов будет возможность проверить такую доверенность в электронном реестре и идентифицировать электронно-цифровую подпись нотариуса, риск подделки доверенностей будет сведен к минимуму", — говорит Максимов.

Адвокат подытожил, что по словам инициаторов законопроекта в будущем планируется, что при особо рискованных сделках доверенности будут приниматься только в электронной форме с одновременной проверкой такой доверенности в государственном реестре и надлежащей идентификацией подписи органа, который такую доверенность заверил.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что до конца года будет создана цифровая модель территории Украины.

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