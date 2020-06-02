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В Украине возросло число областей, где нельзя смягчать карантин

2 июня, 12:54

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Сейчас к смягчению мер не готовы восемь регионов

Эпидемия коронавируса продолжает набирать оборотов в Украине – на данный момент к смягчению карантина в стране не готовы Киев и семь областей. Об этом сообщили Министерстве здравоохранения Украины.

Эти регионы не соответствуют по таким показателям:

Инцидентность (число больных на 100 тыс. населения при граничном показателе 12)

  • Волынская область – 13,29
  • Львовская область – 13,10
  • Ровенская область – 30,19
  • Черновицкая область – 34,29
  • Киев – 12,17

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Количество тестирований (на 100 тыс. населения не менее 12)

В тренде
Коронавирус в Украине: статистика за 2 июня и последние данные о карантине
  • Донецкая область – 8,51
  • Днепропетровская область – 9,88
  • Харьковская область – 11,63

Что касается заполненности больниц, то сейчас ситуация в стране улучшилась. На данный момент этот показатель ни в одной области не превышает 50%.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как выходят из карантина города Украины. В некоторых городах маршрутки без пропусков курсировали еще до смягчения мер.

Кроме того, ранее в Минздраве заявили, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев развития эпидемии коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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