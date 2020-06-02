В Украине возросло число областей, где нельзя смягчать карантин

Эпидемия коронавируса продолжает набирать оборотов в Украине – на данный момент к смягчению карантина в стране не готовы Киев и семь областей. Об этом сообщили Министерстве здравоохранения Украины.
Эти регионы не соответствуют по таким показателям:
Инцидентность (число больных на 100 тыс. населения при граничном показателе 12)
- Волынская область – 13,29
- Львовская область – 13,10
- Ровенская область – 30,19
- Черновицкая область – 34,29
- Киев – 12,17
Количество тестирований (на 100 тыс. населения не менее 12)
- Донецкая область – 8,51
- Днепропетровская область – 9,88
- Харьковская область – 11,63
Что касается заполненности больниц, то сейчас ситуация в стране улучшилась. На данный момент этот показатель ни в одной области не превышает 50%.
Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как выходят из карантина города Украины. В некоторых городах маршрутки без пропусков курсировали еще до смягчения мер.
Кроме того, ранее в Минздраве заявили, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев развития эпидемии коронавируса.
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