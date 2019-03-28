В Украине все еще будет мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды

После вчерашней непогоды по всей страны, сегодня ситуация улучшится, выйдет солнце, но не везде

Фото: flickr.com/Olga..

В Украине все еще будет мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/714/9b3/5c97149b38a0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/714/9b3/5c97149b38a0b.jpg 2019-03-28T09:26:00+02:00 Украина После вчерашней непогоды по всей страны, сегодня ситуация улучшится, выйдет солнце, но не везде

После того, как в Украину вчера вернулась зима, сегодня ожидается улучшение погодных условий, за исключением западных областей – там еще будет идти мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны синоптики обещают сегодня мокрый снег почти везде. Только в Ровенской области осадков не будет, а на Закарпатье – дождь. Температура воздуха 6-8 градусов тепла, в Закарпатской области – до +10.

В центральных, восточных и северных областях будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться от 5 до 8 градусов. В Киевской области 5-7 тепла и солнечно.

На юге мокрый снег ожидается лишь в Запорожской области. На остальной территории юга без осадков и температура воздуха 6-8 тепла, в Одесской области до +10.

Отметим, что вчера Украину накрыло мокрым снегом – присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах – сугробы (высота снежного покрова достигла 160 см). Во Львов зима заглянула лишь ненадолго – выпавший 26 марта снег быстро растаял.

Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

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