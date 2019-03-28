Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Украине все еще будет мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:26

После вчерашней непогоды по всей страны, сегодня ситуация улучшится, выйдет солнце, но не везде

Фото: flickr.com/Olga.
Фото: flickr.com/Olga..
В Украине все еще будет мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/714/9b3/5c97149b38a0b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/714/9b3/5c97149b38a0b.jpg Украина После вчерашней непогоды по всей страны, сегодня ситуация улучшится, выйдет солнце, но не везде

После того, как в Украину вчера вернулась зима, сегодня ожидается улучшение погодных условий, за исключением западных областей – там еще будет идти мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны синоптики обещают сегодня мокрый снег почти везде. Только в Ровенской области осадков не будет, а на Закарпатье – дождь. Температура воздуха 6-8 градусов тепла, в Закарпатской области – до +10.

В центральных, восточных и северных областях будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет колебаться от 5 до 8 градусов. В Киевской области 5-7 тепла и солнечно.

На юге мокрый снег ожидается лишь в Запорожской области. На остальной территории юга без осадков и температура воздуха 6-8 тепла, в Одесской области до +10.

Отметим, что вчера Украину накрыло мокрым снегом – присыпало Киев, Черкассы и Житомир, а в Карпатах – сугробы (высота снежного покрова достигла 160 см). Во Львов зима заглянула лишь ненадолго – выпавший 26 марта снег быстро растаял.

Как мы писали, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет погода до конца весны. По ее словам, следует ожидать прохладного конца марта и начала апреля, а также похолодания в конце мая. Климатолог также рассказала, когда потеплеет почти до +30.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег погода, снег, синоптики, прогноз погоды, мокрый снег

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине все еще будет мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непогода в Украине: в Запорожской области ветром снесло крышу вокзала

23 марта, 18:03

От ураганного ветра пострадали вокзала в Токмаке

Мощные циклоны бушуют в Австралии: города опустели

23 марта, 17:25

Людей из населенных пунктов, на которые обрушились циклоны, эвакуировали

Реванш зимы в Киеве: как выглядит заснеженный город

Вчера, 09:17

Киевляне и жители столицы активно делятся в социальных сетях фотографиями мартовского снега

В Чернигов и Киев ненадолго вернулась зима

26 марта, 17:42

Выпавший в Чернигове снег быстро растаял, а в Киеве погода обошлась только градом

17-летняя дочь Михайлова поменяла имя и стала красавицей

«Лети, девочка». Юлию Началову проводили в последний путь (фото)

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Скончался известный украинский актер

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы

Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»

Faradair представила концепт гибридного триплана BEHA

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Она обогнала Медведеву и разделась на льду. Та самая Туктамышева
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

60-летний Александр Малинин показал себя с неожиданной стороны

В Харьковской области нашли новое месторождение газа