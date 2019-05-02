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В Украине ввели штрафы за незаконное использование символики полиции

2 мая, 14:09

Штрафы составляют от одной до 2 тыс. необлагаемых минимумов

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Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Начиная со 2 мая, в Украине появилась административная ответственность и начали действовать штрафы за незаконное использование символики и названия Национальной полиции Украины физическими лицами. Об этом сообщило в Министерстве внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

"Отныне ответственность предусмотрена за незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции или незаконное использование на транспортном средстве наименование Национальной полиции или производных от него", – заявили в МВД.

Также они сообщили, что это коснется и надписей на иностранном языке.

"Такие действия влекут за собой наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", – подчеркнули в МВД.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались в том, как работает "детская" полиция в УкраинеПреступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего. 

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Тег символика, Нацполиция

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