Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,46

В Украине заработал штаб по ликвидации последствий ЧП на дорогах

5 февраля, 03:24

5-6 февраля ожидается осложнением погодных условий до оранжевого (II) уровня опасности

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения в связи с ожидаемым осложнением погодных условий.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Начал работу штаб Государственного агентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения в связи с ожидаемым осложнением погодных условий в течение 5-6 февраля 2020 года до оранжевого (II) уровня опасности", – говорится в сообщении.

Реклама

В состав Штаба входят представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, АО "ГАК" Автомобильные дороги Украины", Киевской областной государственной администрации, Киевской городской государственной администрации, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков.

Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах области работает круглосуточно горячая линия: (044) 287 11 40.

В тренде
Новые платежки за газ: украинец, получивший огромный счет, будет оспаривать сумму

Также обнародован перечень площадок отстоя автотранспорта на дорогах государственного значения.

Как сообщалось, в ближайшие дни в Украине ожидается перемена погоды – вместо солнца и тепла, которое радовало украинцев на выходных, грядет похолодание и сильные осадки.

Отметим, что несколько дней назад мокрый снег и ураганный ветер уже наделали беды в Украине – непогода обесточила более 600 населенных пунктов. Без света остались люди в двух областях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дороги чп непогода горячая линия штаб

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Как себя чувствуете?": Киву в Раде засекли за перепиской с Жириновским (видео)Политика
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Погибли блогеры, которые хотели снять увлекательное видео в Кривом Роге
Погибли блогеры, которые хотели снять увлекательное видео в Кривом РогеДнепр
Цены на заправках
Цены на заправках "испугались" ЗеленскогоАвто
Доллар взлетает: эксперт объяснил, что будет с курсом
Доллар взлетает: эксперт объяснил, что будет с курсомФинансы
Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)
Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)Запад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...