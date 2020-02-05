В Украине заработал штаб по ликвидации последствий ЧП на дорогах

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения в связи с ожидаемым осложнением погодных условий.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Начал работу штаб Государственного агентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах государственного значения в связи с ожидаемым осложнением погодных условий в течение 5-6 февраля 2020 года до оранжевого (II) уровня опасности", – говорится в сообщении.

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В состав Штаба входят представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, АО "ГАК" Автомобильные дороги Украины", Киевской областной государственной администрации, Киевской городской государственной администрации, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков. Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах области работает круглосуточно горячая линия: (044) 287 11 40. В тренде Новые платежки за газ: украинец, получивший огромный счет, будет оспаривать сумму

Также обнародован перечень площадок отстоя автотранспорта на дорогах государственного значения.

Как сообщалось, в ближайшие дни в Украине ожидается перемена погоды – вместо солнца и тепла, которое радовало украинцев на выходных, грядет похолодание и сильные осадки.

Отметим, что несколько дней назад мокрый снег и ураганный ветер уже наделали беды в Украине – непогода обесточила более 600 населенных пунктов. Без света остались люди в двух областях.

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