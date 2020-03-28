В Украине рост заражений коронавирусом резко снизился

В Украине заразились коронавирусом уже 311 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохрнения со ссылкой на данные Центр общественного здоровья.

По состоянию на 10:00 28 марта число инфицированных снова увеличилось в сравнении со вчерашним днем, но минимально.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 311 случаев COVID-19. Всего зафиксировано восемь летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем пять человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", – говорится в сообщении.

Реклама

В ЦОЗ отметили, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 93 случая COVID-19. Подробней смотрите карту заболевших по регионам за 28 марта.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 28 марта

Отметим, что за ночь количество инфицированных увеличилось только на одного человека. Для сравнения в ночь с 26 на 27 марта количество увеличилось на 22 человека.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 27 марта было зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом в Украине. Согласно данным Минздрава, в Украине меньше всего заражаются пенсионеры. Стоит отметить, что больше всего подвержены заражению и гибели от коронавируса именно пожилые люди. Например, в Италии основное количество умерших именно старики в районе 80 лет. А вот в нашей стране от вируса больше всего пострадали более молодые люди. Читайте подробней, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.

В то же время исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья" Игорь Кузин в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" рассказал, что в Украине коронавирусом могут заразиться от 7 до 22 миллионов человек. Тем не менее, отметил он, коронавирус теряет свою активность. По словам специалиста, свойства вируса постепенно приближаются к свойствам обычного гриппа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама