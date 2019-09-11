В украинских танкистов появятся костюмы с огневой защитой

Украинским танкистам пошьют новые спецкостюмы со защитой от огня
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины в Facebook.
"Главная задача, стоявшая перед разработчиками этого спецкостюма, надежно защитить танкистов от огня. Специальный костюм изготовлен из арамидных тканей, иначе говоря, самопогашающихся. Эта ткань не плавится, имеет низкую теплопроводность и стабильный антистатик. Под воздействием высоких температур костюмы становятся плотными, образуя прочную поверхность, что обеспечивает термическую изоляцию кожи", – говорится в сообщении.
Костюм для танкиста должен иметь такие свойства, чтобы в случае возникновения огня военный мог за 10 секунд выбрался из машины без ожогов.
"Мы обязательно учтем все замечания от наших танкистов, в следующем месяце завершат тестирование нового изделия", – сказано в сообщении.
Костюмы танкисты будут одевать во время выполнения боевых задач. Партию планируют пошить в зеленом цвете. Предварительная стоимость костюма — около 6 тыс. грн.
Также первые украинские девушки-танкистки прошли курс молодого бойца.
Ранее сообщалось, что в Украине в течение последних нескольких лет в Вооруженных силах создан корпус резерва и танковая бригада резерва на случай открытой агрессии против государства.
Как сообщали новости "Сегодня", в Украине еще один завод наладил модернизацию танков Т-64. Так, Львовский бронетанковый завод на танки образца 2017 года будет устанавливать новые прицельные комплексы, системы связи, улучшат броню.
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