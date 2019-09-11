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В украинских танкистов появятся костюмы с огневой защитой

11 сентября, 06:45

Специальный костюм будет изготовлен из арамидных тканей

/ Фото: armyinform.com.ua

Украинским танкистам пошьют новые спецкостюмы со защитой от огня

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск Украины в Facebook.

"Главная задача, стоявшая перед разработчиками этого спецкостюма, надежно защитить танкистов от огня. Специальный костюм изготовлен из арамидных тканей, иначе говоря, самопогашающихся. Эта ткань не плавится, имеет низкую теплопроводность и стабильный антистатик. Под воздействием высоких температур костюмы становятся плотными, образуя прочную поверхность, что обеспечивает термическую изоляцию кожи", – говорится в сообщении.

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Костюм для танкиста должен иметь такие свойства, чтобы в случае возникновения огня военный мог за 10 секунд выбрался из машины без ожогов.

"Мы обязательно учтем все замечания от наших танкистов, в следующем месяце завершат тестирование нового изделия", – сказано в сообщении.

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Фото: Пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Костюмы танкисты будут одевать во время выполнения боевых задач. Партию планируют пошить в зеленом цвете. Предварительная стоимость костюма — около 6 тыс. грн.

Также первые украинские девушки-танкистки прошли курс молодого бойца.

Ранее сообщалось, что в Украине в течение последних нескольких лет в Вооруженных силах создан корпус резерва и танковая бригада резерва на случай открытой агрессии против государства. 

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине еще один завод наладил модернизацию танков Т-64. Так, Львовский бронетанковый завод на танки образца 2017 года будет устанавливать новые прицельные комплексы, системы связи, улучшат броню.

Видео: Укроборонпром

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Источник: Сегодня

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