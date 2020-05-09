В Украину авиарейсами вернулись 700 человек: как себя чувствуют прибывшие

После того, как недавно в Украину прибыли четыре спецрейса с людьми, в международный аэропорт "Борисполь" за минувшие сутки, 8 мая, прибыли самолетами из Германии, Нидерландов, Египта и Великобритании еще около 700 граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что всего аэропорт принял пять рейсов – из Гамбурга, Франкфурка, Амстердама, Шарджа и Лондона.

"В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие", - сообщает Госпогранслужба.

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Все пассажиры установили мобильное приложение "Дий вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Пограничники в ходе паспортного контроля проверили указание необходимой информации в приложении.

Всего за сутки пограничники оформили въезд и выезд 13,5 тыс. граждан.

Напомним, если геолокация или фотографии людей на самоизоляции не будут соответствовать действительности, будет отсутствие связи с мобильным приложением, в полицию направляется уведомление о случае нарушения. Зеленский прокомментировал контроль украинцев на обсервации через смартфон.

Также известно, что в столице на обсервации в местах, которые подготовил город, находятся сегодня 85 человек. Так, 74 человека находятся в санатории "Жовтень". Это – украинцы, прибывших из Майами, Ниццы и Италии. Еще 11 – в конгресс-отеле "Пуща".

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