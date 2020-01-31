В Украину идет настоящая весна: на выходных погода удивит украинцев

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Пока сегодня, в последний день января в Карпатах ждут снежный шторм, в Украине начало февраля порадует теплой температурой воздуха, местами будет доходить до +13. Тем не менее ожидаются и дожди с мокрым снегом. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, несмотря на теплую погоду все еще будут и осадки.

"В субботу в большинстве областей Украины около 5-10 градусов тепла, а в воскресенье – 6-13 градусов, то есть, воскресенье еще немного теплее (карта). Дожди в Сумской и Харьковской областях могут переходить в мокрый снег, там будет немного прохладнее", – написала Диденко.

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В Киеве начало февраля также будет с периодическими дождями и порывистым ветром западного происхождения. В субботу в Киеве потеплеет до +6, в воскресенье до +8 градусов.

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Отметим, что в этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы. Читайте подробней в материале "Сегодня" об аномальной погоде в феврале.

А тем временем мокрый снег и ураганный ветер в последние дни уже наделали беды в Украине – непогода обесточила более 600 населенных пунктов. Без света остались люди в двух областях.

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