Пока Украину продолжают терзать дожди с грозами, настоящее лето уже не за горами. Синоптики обещают существенное потепление уже к Троице – столбики термометров почти достигнут отметки в 30 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 4 июня в Украине везде дожди с грозами (в том числе и в Киеве), но температура воздуха станет выше – 17-22 градуса днем, а ночью еще будет свежо – всего от 5 до 10 градусов.

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В пятницу, 5 июня, на всей территории страны на пару градусов поднимется температура воздуха: в западных, восточных, северных областях и в Киеве 20-23 тепла, в центральных областях и на юге будет доходить до 24-25 градусов. Дожди везде, кроме южных областей.

А вот на выходных – в субботу и воскресенье – в Украину придет настоящее лето. В эти дни синоптики обещают до 27-28 градусов на юге и востоке страны. В центральных областях 24-26, а свежее всего на западе – 20-22 тепла. Сухо будет только на востоке и юге, в остальных областях дожди с грозами. В Киеве дождь и максимум до +26.

В тренде В Украину идет настоящее лето: когда ждать почти 30 градусов

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Синоптик Наталка Диденко показала метеорологическую карту Европы на Троицу. Украина на ней – одна из самых теплых стран.

Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. А в начале июня в Киевской области даже выпал снег. Смотрите фото и видео, как недавно Киев затопило из-за сильного дождя.

А тем временем капризы небесной канцелярии особенно ощутили на себе простые люди – погода уже натворила бед с украинским урожаем. Хотя крупный аграрный бизнес наоборот ожидает увеличения урожая зерновых. Новости "Сегодня" разбирались, что осталось на деревьях и грядках, и сколько будут стоить овощи и фрукты.

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