В Украину идет потепление: какой будет погода в ближайшие дни

Весна потихоньку начинает вступать в свои права и в ближайшие дни в Украину придет потепление, однако погода существенно не улучшится – будет мокрый снег и дождь. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, Украину снова накроют осадки.

"6 марта к нам снова приближается влажная зона, которая начнет с нашего Запада, завтра вечером достигнет Севера и Центра, а 7-го марта осадки накроют всю Украину. Но, осадки уже будут в виде мокрого снега и даже дождя. Поэтому температура воздуха в течение дня будет довольно комфортной, от 2 мороза до 3 тепла, а в Крыму до плюс 3-7 градусов. В Киеве 6 марта ночью еще мороз, до -12, днем потеплеет до -1 градуса. Ночь и первая половина дня – без осадков, вечером – мокрый снег, местами с дождем", – написала Диденко и добавила, что из-за приближающегося к Украине атмосферного фронта, может быть сильным ветер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему в Европу пришли аномальные холода и что нас ждет дальше

Она отметила, что в ближайшие дни в Украине будет теплеть.

"Однако хочу сразу предупредить, что погода будет неустойчивой, с периодическими осадками, ветром и дождем. Но это уже такая типичная ранняя весна. Поэтому очень внимательно: сырость, ветер, прыжки атмосферного давления, сосульки, оползни и подтаивания снега, ледяные лужи. Однако все же главное – температура воздуха идет вверх", – подчеркнула синоптик.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды в Украине на неделю и выяснил, стоит ли в ближайшие дни надеяться на то, что весна вступит в свои права.

В свою очередь в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отчитались о состоянии дорог в Украине на фоне недавних снегопадов.