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В Украину идет резкое похолодание: чего ждать от погоды 7 июля (карта)

7 июля, 08:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На юге сохранится аномальная жара

В Украине несколько дней удерживается жаркая погода – недавно киевляне пережили самую жаркую ночь за 140 лет. Однако после аномальной жары в страну идет резкое похолодание. Во вторник, 7 июля, в некоторых регионах столбики термометров начнут резко падать, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

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Настоящая прохлада вместе с сильными грозовыми дождями придет на территорию западных регионов. Температура воздуха установится на уровне 18-26 градусов тепла. Местами ожидаются порывы ветра 7-12 м/с.

В центре и на севере Украины синоптики также прогнозируют дожди . Здесь столбики термометров поднимутся до 31-35 градусов тепла.

Жарче всего будет на юге и востоке страны. Днем воздух разогреется до 38 градусов выше нуля. Вероятны небольшие осадки в Николаевской и Одесской областях.

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Напомним, в западных и центральных регионах Украины, а также в Одесской и Николаевской областях спасатели объявили штормовое предупреждение –там ожидаются грозы, ливни и град, а на западе страны, где недавно пережили масштабное наводнение, снова возможны паводки.

Также мы сообщали, что ГСЧС рекомендует украинцам воздержаться от походов в горы Карпат из-за погодных условий.

Как жара может навредить здоровью – смотрите видео.

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