В Украину идет сильное похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

На выходных украинцы еще не сильно замерзнут, а вот начало следующей недели обещает быть жестким

Фото: flickr.com/Daniel Jolivet

В Украине продолжит холодать и в ближайшие дни. На выходных, 5 и 6 октября, во многих областях страны дожди и падение температуры воздуха. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, значительно похолодает даже на юге.

"На выходных и в начале следующей недели в Украине будет холодно и даже очень холодно. Днем 7-12 градусов, ночью местами до нуля или даже к "минусу", периодические дожди, а в понедельник на севере и западе, там, где будут идти осадки, может пролетать мокрый снег. В субботу юго-восток и восток Украины еще попытаются задержать тепло, но в воскресенье и там, после +20, похолодает до 12-16 градусов. Дожди завтра, 5 октября, наиболее вероятные в западных областях, небольшие "стайки" – на севере. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях, в Днепре и районах аж до Харьковской области дожди обещают быть умеренными и даже сильными. В большинстве областей центра дожди, если и возможны, то локально. В Донецкой области завтра ожидается сухая погода", – написала Диденко.

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В Киеве на выходных всего 11-14 градусов днем и возможны небольшие дожди.

Синоптик добавила, что в понедельник будет особенно холодно, ночью даже небольшой мороз, а днем ​​ всего 5-8 градусов.

Отметим, в ближайшие дни относительно теплая погода будет уступать холодам, а уже к понедельнику следующей недели начнутся стабильные заморозки и дожди. Читайте подробнее, как испортится погода в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

Недавно в Одесской области из-за сильного дождя на дороге образовался огромный провал. Инцидент произошел между Болградом и селом Кубей, а восстановить движение планируют не ранее 12 октября.

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