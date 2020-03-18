На Родину из Австрии вылетит рейс с украинцами: подробности

Самолет вернет на родину украинцев, которые не смогли выехать из страны раньше

В Украину сегодня, 18 марта, из Австрии вылетит самолет с украинцами, которые не смогли выбраться из страны раньше. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в Facebook.

"В 9:50 авиалинии Austrian Airlines отправляют в Украину пассажиров, которые не смогли вылететь в связи с отменой рейсов этой авиакомпании", – говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что на самолет было в продаже еще 70 билетов. Их могли купить те, кто не смог вернуться в Украину не по вине австрийских авиалиний. Еще один чартерный рейс запланирован на четверг.

Реклама

"Завтра Посольство Украины в Республике Австрия сообщит о том, где приобрести билеты. Цена будет 149 евро", – отметили в пресс-службе.

В тренде ПЦУ опубликовала молитву против коронавируса

Напомним, ранее, 15 марта, в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с 123 украинцами на борту, которые ранее не смогли вернуться в Украину из Италии из-за закрытия границ в связи с карантином.

Кроме того, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан возвращаться в Украину.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама