В Украину помешали въехать иностранцу из списков Интерпола

За сутки сотрудники погранотрядов во Львовской и Одесской областях задержали молдованина и угнанный в Польше автомобиль

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Вскоре после задержания в киевском аэропорту "Борисполь" объявленного в международный розыск россиянина, при попытке въезда в Украину был задержан другой иностранец из списков Интерпола.

В частности, в пункте пропуска "Кучурган" (Одесская область) сотрудники Белгород-Днестровского отряда Государственной пограничной службы задержали и передали Нацполиции молдаванина, которого прошлом в ноябре объявили в розыск в Германии по подозрению в причастности к подделке денег.

Кроме того, на пропускном пункте "Краковец" (Львовская область) сотрудники Мостиского отрядов изъяли у гражданки Польши и передали правоохранительным органам автомобиль BMW 2010 года выпуска польской регистрации.

Фото: ГПСУ/dpsu.gov.ua

"В ходе проверки стало известно, что легковушка уже почти четыре года находится в международном розыске и был похищен в Польше", – сообщили в ГПСУ.

Как отмечается, в обоих случаях пограничники уведомили украинское бюро Интерпола в Киеве и Нацполицию.

Напомним, что в преддверии Дня пограничника "Сегодня" провели день вместе с сотрудниками Харьковского пограничного отряда и узнали, как они следят за нарушениями кордона между Украиной и Россией.

Кроме того, мы также писали в сентябре в Украине также задержали гражданина Молдовы, объявленного в международный розыск по обвинению в изнасиловании.

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