В Украину пришли дожди, местами град и шквалы: синоптики предупредили о непогоде
Несмотря на мокрую погоду в ряде областей, все равно будет жарко, местами до +34
Непогода в Украине уже натворила бед в последние дни, а сегодня почти всю территорию страны накроют дожди, местами с градом и сильным ветром. Однако мокрая погода не остудит сильную жару, сообщает Укргидрометцентр.
На западе страны сегодня практический везде дожди, во Львовской области грозой. И только в Волынской области будет без осадков и солнечно. Температура воздуха 26-28 градусов.
В центре и на севере дожди будут везде, кроме Сумской области. В Киеве тоже будет поливать. Однако дожди не остудят жаркую погоду, и будет до 32 градусов тепла.
На востоке дождь пройдет только в Днепропетровской области, в остальных областях региона будет сухо, солнечно и жара 30-34 градуса.
На юге дождливая погода ожидается в Одесской области и в Крыму. Температура воздуха 30-34 градуса.
В то же время синоптики предупреждают, что 24 июня в западных, северных, центральных и южных областях местами грозы, на Прикарпатье местами сильный дождь, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.
Как сообщали новости "Сегодня", летний зной, буквально испепеляющий большую часть Украины уже в течение двух недель, продержится недолго. Также по стране продолжат кочевать дожди. Синоптики рассказали, когда уйдет жара.
А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.
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