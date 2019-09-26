В Украину пришли дожди: синоптики рассказали, где ждать непогоды

Заморозки отступили, температура воздуха немного повысилась, но погода снова испортилась

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Украину снова вернулись дожди – мокрая погода будет в большинстве областей страны. В то же время немного потеплеет. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях везде ожидаются дожди, но температура воздуха будет довольно комфортной в сравнении с последними днями – 16-20 градусов.

В центре и на севере страны тоже везде дожди, но все еще свежо – 13-17 градусов. В Киеве всего 12-14 и дождь.

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На востоке без осадков и 15-17 градусов. На юге 17-19 и почти везде сухо, за исключением Одесской области – там дождь.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине ожидается значительное колебание дневных и ночных температур. Местами это приведет к заморозкам до -1-3. Но уже к пятнице температурный режим выровняется, а к воскресенью потеплеет. Но потепление не везде будет без дождей. Синоптики уточнили прогноз до начала следующей недели.

Отметим, прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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