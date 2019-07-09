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В Украину пришло небольшое похолодание: синоптики рассказали, где ждать дождей

9 июля, 09:15

Сегодня украинцам придется утепляться, а в некоторых областях – снова доставать зонты

Фото: Сегодня

В Украину пришли холодные дожди и грозы. Мокро сегодня будет на западе и севере страны. Дождливая погода заденет и некоторые центральные области, но днем будет довольно свежо – в среднем 22 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях везде ожидаются дожди с грозами, а температура воздуха будет "всего" 19-21 градус.

Также дожди пройдут на севере и в центре страны, за исключением Винницкой, Черкасской и Кировоградской областей – там сухо. В Киеве синоптики обещают дождь. Температура воздуха в этих регионах 19-22 градуса.

А вот на востоке и юге будет немного теплее, но и без жары – 24-26 градусов и без осадков.

Как сообщали новости "Сегодня", 8 июля непогода в Украине обесточила более 130 населенных пунктов. Больше всего досталось Киевской области – 64 населенных пункта были без электричества. Далее Закарпатская – 26, Сумская – 16, Тернопольская – 12, Житомирская – 8, Кировоградская – 5, Днепропетровская – 1. А тем временем непогода на Закарпатье сносила крыши и ломала деревья.


Напомним, на днях в некоторых областях были сложные погодные условия. Так, непогода в Кривом Роге унесла жизни троих человек

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Тег погода, дождь, похолодание, синоптики, прогноз погоды

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Сегодня

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