В Украину снова идут морозы и даже снег: когда ждать похолодания

Выходные в Украине будут очень теплыми, но это ненадолго

В Украину идет резкое изменение погоды. С 31 марта существенно похолодает, ночью будет доходить до 9 градусов мороза, в Карпатах пойдет снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, с 31 марта по 2 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в западные, северные, большинство центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0-6 градусов мороза (31 марта в центральных областях от -3 до +3 градусов), днем ​​всего 1-6 градусов тепла.

В Карпатах 31 марта умеренный снег, в остальные дни без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 4-9 градусов мороза, днем ​​до -5.

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Синоптики отмечают, что снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи плодовых культур, которые рано цветут: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

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Отметим, март начался с аномально теплых температур и без привычного весеннего снега, но под конец месяца вернулись холода. А чего ждать в последующие месяцы от небесной канцелярии? Синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением. Прогноз погоды на весь 2020 год.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

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