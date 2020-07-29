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В Украину снова придут дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

29 июля, 07:29

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Несмотря на осадки, в стране будет жарко

Сухая погода радовала украинцев совсем недолго – уже сегодня, 29 июля, запад страны снова накроют дожди и грозы. При этом в Украине будет жарко – местами синоптики прогнозируют до 34 градусов тепла.

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Как сообщили в Украинском гидрометцентре, осадки сегодня ожидаются ​​в западных областях. Местами в Житомирской и Винницкой областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории осадков не будет.

Ветер прогнозируют переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с. Температура в стране установится на уровне 30-34 градусов тепла. Прохладнее будет в западных областях, Приазовье и Крыму – ожидаются 24-29 градусов тепла.

В тренде
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Как сообщали новости "Сегодня", на днях любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом. В городе Яремче выпал мощный дождь с градом, который побил урожай. Местные жители выкладывали фото и видео в соцсетях.

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Кроме того, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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