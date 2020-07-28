Погода в Украине резко изменится: синоптики дали прогноз на 28 июля (карта)

В Украину после дождей и гроз снова возвращается сухая и жаркая погода. Осадки 28 июля, по прогнозам синоптиков, будут только на юго-востоке. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

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Так, дожди и грозы ожидаются в Крыму, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

Температура в западных областях установится на уровне 26-29 градусов тепла. Еще жарче будет на юге – там прогреет до 33 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом. В городе Яремче выпал мощный дождь с градом, который побил урожай. Местные жители выкладывали фото и видео в соцсетях.

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А курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень, поселок "ушел" под воду. После сильного дождя улицы за считанные минуты превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

Кроме того, недавно ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

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