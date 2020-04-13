В Украину снова вернется непогода: где ждать дождей (карта)

В Украине сегодня, 13 апреля, будет тепло. Но некоторые области, как прогнозируют синоптики, накроют дожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Осадки ожидаются во всех западных областях, кроме Черновицкой. Кроме того, дожди прогнозируют и на Житомирщине.

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Температура в стране – на уровне 18-22 градусов. На севере ожидается 17-20 градусов тепла. Прохладнее будет на юге – плюс 13-18 градусов. А вот в Киеве погода будет облачной, но без осадков. Тут установится на уровне 18-20 градусов тепла.

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Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

Какая погода в Украине была в марте – смотрите в сюжете "Сегодня":

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