В Украину вернулась приятная прохлада: синоптики рассказали об изменении погоды

Дожди практически ушли из Украины, однако в некоторых областях еще будут шквалы и грозы

Фото: Сегодня

Несмотря на бушевавшую в последние дни непогоду, сегодня в Украине погода наладится почти во всех областях, за исключением юга страны – там дожди с грозами. Также везде спадет жара. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях 4 июля будет сухо и солнечно, а температура воздуха будет 20-25 градусов.

На севере и в центре страны также без осадков, но температура будет немного отличаться: в Житомирской, Киевской (и в самой столице), Сумской и Черниговской областях – 20-23 градуса, в остальных областях центрального региона в районе 25-27 градусов.

На востоке ожидается 25-28 градусов и дождь с грозой пройдет только в Донецкой области. А теплее всего будет на юге – до +29. Дожди там пройдут в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Также синоптики предупредили, что сегодня в Крыму и на Приазовье местами грозы и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщали новости "Сегодня", в последние дни непогода натворила бед в Николаевской и Днепропетровской областях. Без электроснабжения в регионе остался 41 населенный пункт. Особо сильный ветер ночью почувствовали жители Первомайска.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

Смотрите также в видеосюжете о рекордной июньской жаре в мире:

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