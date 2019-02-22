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В Украину вернулись морозы и снег: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:29

Зима вытеснила потепление из Украины, а местами погода разойдется не на шутку

Фото: Pixabay
В Украину вернулись морозы и снег: синоптики уточнили прогноз погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fa4/928/5c6fa492841cf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fa4/928/5c6fa492841cf.jpg Украина Зима вытеснила потепление из Украины, а местами погода разойдется не на шутку

Сегодня на юге, в большинстве западных и в части восточных областей ожидается снег и на всей территории страны будет морозная погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе холодней всего будет в Волынской, Ровенской и Хмельницкой областях – 3-6 градусов мороза. В остальных областях этого региона температура будет колебаться от -1 до +1. Снег будет идти везде, кроме Ровенской и Волынской областей.

В центре страны снежная погода заденет лишь Винницкую область. В остальных областях ожидается сухая погода, временами будет выходить солнце. Температура воздуха 3-6 градусов ниже нуля, в Киевской области до -7.

На севере также сухо и 3-6 мороза. На востоке снег пройдет в Днепропетровской областях. Синоптики обещают 3-5 градусов мороза, в Харьковской области до -7.

На юге стоит ожидать температурные перепады и почти везде снег: в Одесской области до +2, в Херсонской – до -3, в Запорожской – 2-4 мороза, в Крыму – 5-7 тепла и дождь.

Отметим, что резкое похолодание придет на всю неделю. Из Европы в Украину идет мощный холодный фронт, который несет существенное снижение температуры, дожди и снег. В течение следующих дней, вплоть до следующей недели, в Украине похолодает и пройдут дожди со снегом.

Как мы сообщали, недавно во Львове сурок Маруся предсказала раннюю весну. Согласно последним наблюдениям за самкой и другими животными, весна будет ранней и наступит примерно в середине марта и можно надеяться на устойчивое тепло.

Кроме того, харьковский сурок Тимка также спрогнозировал, когда начнется весна. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

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Тег погода, Мороз, снег, похолодание, синоптики

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