В Украину вернулось тепло: где прогреет до 18 градусов (карта)

Теплее всего будет в западных регионах

В Украине сегодня, 6 апреля, будет сухо и тепло. Местами синоптики прогнозируют до 18 градусов тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"6 апреля в Украине без осадков. Температура днем 10-15 ° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 18 °", – говорится в сообщении.

Местами в стране ожидается небольшая облачность. Ветер синоптики прогнозируют переменных направлений, 3-8 м/с, в восточных и южных областях – северо-восточный, 7-12 м/с. В Крыму местами ожидаются порывы 17-22 м/с.

Реклама

Температура в стране установится на уровне 10-15 градусов тепла. На Закарпатье будет еще теплее – местами синоптики прогнозируют до 18 градусов тепла.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 6 апреля и все подробности из регионов

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также синоптики и метеорологи грозят украинцам наводнениями и катастрофическим потеплением в этом году. Подробнее об этом можно узнать в прогнозе погоды на весь 2020 год.

Какая погода в Украине была в марте – смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама