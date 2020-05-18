В Украину возвращается хорошая погода: где будет теплее всего (карта)

В нескольких областях все же пройдут грозы

В Украине сегодня, 18 мая, в большинстве областей будет тепло и сухо. Но некоторые регионы таки накроют дожди и грозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"18 мая ночью в Украине, кроме запада, Винницкой и Одесской области, днем в северных, Харьковской и Луганской областях кратковременные дожди, грозы", – говориться в сообщении.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м / с. Кроме того, в Украине, кроме юга и юго-востока, будут порывы 15-20 м / с.

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Температура в стране установится на уровне 14-19 градусов тепла. В южной части и на Закарпатье будет еще теплее – тут синоптики прогнозируют 18-23 градусов тепла. Холоднее всего будет в Карпатах – тут ожидаются 7-11 градусов тепла.

Напомним, 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

Видео: Facebook

Кроме того, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето.

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