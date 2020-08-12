Українська
$ 27,6
32,56
  1. Последние новости Украины

В Украину зашел холод с севера: какой будет погода до конца недели

12 августа, 13:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Погода будет не пляжной, но довольно приятной

В Украину вторгся холодный атмосферный фронт, который завтра все еще будет определять прохладную погоду, а вот дождей станет меньше.

Реклама

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в Украину зашла свежая воздушная масса северного происхождения с северным и северо-западным прохладным ветром.

"Такая нежаркая погода продлится в Украине всю неделю. Юг и юго-восток продержаться дольше всего, но и там уже завтра ожидаются комфортные и более приятные 25-28 градусов. В большинстве областей Украины 13 августа предполагается в течение дня 23-27 градусов. Прохладнее будет на севере, 19-23 градуса. Дожди в четверг наиболее вероятны в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные. Большинство областей – в сухой красивой погоде", – написала Диденко.

В Киеве в четверг будет свежо: ночью всего +12, днем – 20-22 градуса. Осадков не ожидается.

В тренде
В паре с коронавирусом станет агрессивнее: кому из украинцев нужна вакцинация от гриппа
Реклама

"Такая первая ощутимая свежесть продлится до конца недели, а в воскресенье, 16 августа, в Украину придет новое потепление", – резюмировала синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы". От сильного града и ливня их пострадало много, убило и 11 аистов.

А 11 августа на Днепр обрушился мощный ливень и град, улицы ушли под воду. Вся центральная часть города во время ливня напоминала Венецию. Из-за сильного ливня автомобили глохли на дорогах, а общественный транспорт ходил с задержками.

Как днепрян атаковал град:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в Беларуси
Там хватает майданутых: Лукашенко обвинил украинцев в беспорядках в БеларусиПолитика
Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан судна
Вспышка коронавируса в порту под Одессой: скончался капитан суднаОдесса
Выборы в Беларуси и избиения людей: как отреагировали в Раде
Выборы в Беларуси и избиения людей: как отреагировали в РадеПолитика
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшились
Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшилисьЭкономика
Изнасилование в Кагарлыке: стали известны результаты служебных расследований
Изнасилование в Кагарлыке: стали известны результаты служебных расследованийПроисшествия
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять