В Украину зашел холод с севера: какой будет погода до конца недели

Погода будет не пляжной, но довольно приятной

В Украину вторгся холодный атмосферный фронт, который завтра все еще будет определять прохладную погоду, а вот дождей станет меньше.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в Украину зашла свежая воздушная масса северного происхождения с северным и северо-западным прохладным ветром.

"Такая нежаркая погода продлится в Украине всю неделю. Юг и юго-восток продержаться дольше всего, но и там уже завтра ожидаются комфортные и более приятные 25-28 градусов. В большинстве областей Украины 13 августа предполагается в течение дня 23-27 градусов. Прохладнее будет на севере, 19-23 градуса. Дожди в четверг наиболее вероятны в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные. Большинство областей – в сухой красивой погоде", – написала Диденко.

В Киеве в четверг будет свежо: ночью всего +12, днем – 20-22 градуса. Осадков не ожидается.

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"Такая первая ощутимая свежесть продлится до конца недели, а в воскресенье, 16 августа, в Украину придет новое потепление", – резюмировала синоптик.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы". От сильного града и ливня их пострадало много, убило и 11 аистов.

А 11 августа на Днепр обрушился мощный ливень и град, улицы ушли под воду. Вся центральная часть города во время ливня напоминала Венецию. Из-за сильного ливня автомобили глохли на дорогах, а общественный транспорт ходил с задержками.

Как днепрян атаковал град:

Видео: Instagram/tsvetkov1961

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