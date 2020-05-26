В Укргидрометцентре заявили, что дожди ликвидировали засуху в Украине

В начале лета будут идти дожди, но не проливные

Дожди, которые идут в Украине еще с прошлой недели, прекратили засуху. Об этом заявила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Дожди приостановили засуху в Украине на большинстве площадей, даже на юге есть некоторое смягчение под ранними хлебами – озимыми, ранними яровыми... Это очень важно для урожая, поскольку сейчас растения больше всего нуждаются во влаге. Надеюсь, что переувлажнения не будет, но его не было в Украине давным-давно", – сказала она.

По словам эксперта, угрозы переувлажнения нет, поскольку в ближайшее время будет потепление и влага испарится.

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Специалист утверждает, что в начале июня будет наблюдаться повышение температуры, и приблизительно 10 июня она установится на уровне 30 градусов на юге и 24-28 градусов на остальной территории страны.

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Также стоит ожидать периодических дождей, но не проливных, поскольку они были связаны с циклоном. Адаменко отметила, что такие низкие майские температуры фиксируются впервые с 1980 года.

Напомним, 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

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