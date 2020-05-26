Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Последние новости Украины

В Укргидрометцентре заявили, что дожди ликвидировали засуху в Украине

26 мая, 20:05

Татьяна Очеретяна

В начале лета будут идти дожди, но не проливные

Дожди, которые идут в Украине еще с прошлой недели, прекратили засуху. Об этом заявила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

"Дожди приостановили засуху в Украине на большинстве площадей, даже на юге есть некоторое смягчение под ранними хлебами – озимыми, ранними яровыми... Это очень важно для урожая, поскольку сейчас растения больше всего нуждаются во влаге. Надеюсь, что переувлажнения не будет, но его не было в Украине давным-давно", – сказала она.

По словам эксперта, угрозы переувлажнения нет, поскольку в ближайшее время будет потепление и влага испарится.

Реклама

Специалист утверждает, что в начале июня будет наблюдаться повышение температуры, и приблизительно 10 июня она установится на уровне 30 градусов на юге и 24-28 градусов на остальной территории страны.

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 мая

Также стоит ожидать периодических дождей, но не проливных, поскольку они были связаны с циклоном. Адаменко отметила, что такие низкие майские температуры фиксируются впервые с 1980 года.

Напомним, 12 мая в Украине бушевал штормовой ветер, который валил деревья, ряд сел оставил без электричества. Деревья падали и на автомобили. Смотрите фото и видео, что натворил ураган в Черниговской области.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода засуха дожди Укргидрометцентр погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 26 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 26 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 26 мая и все подробности из регионовУкраина
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть большеПроисшествия
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции Кагарлыка
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции КагарлыкаУкраина
Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым и уже хочет лишить МВД одной функции
Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым и уже хочет лишить МВД одной функцииПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...