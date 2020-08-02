В ВСУ рассказали, где чаще всего военные заражаются коронавирусом

Всего в армии сейчас болеют 219 человек

Число новых заболевших коронавирусом в рядах ВСУснова исчисляется десятками. По состоянию на утро 2 августа зафиксировано 23 новых случая COVID-19. Пять человек госпитализированы, 18 лечатся дома.

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Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Всего на данный момент в рядах армии 219 больных коронавирусом. За все время пандемии выздоровели 625 человек, умерли пятеро. На изоляции и самоизоляции остаются 560 человек. Больше всего заболевших за сутки во Львовской области, на втором месте – Киевская область.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", – акцентируют внимание медсилы ВСУ.

Напомним, в Украине области поделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу. Это "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" зоны.

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По состоянию на утро 2 августа в Украине зафиксировано 1112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего новых заболевших обнаружили во Львовской области (112), Киеве (110) и Ровенской области (84). Таким образом, совокупное количество инфицированных выросло до 72 168.

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