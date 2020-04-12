В ВСУ зафиксировали семь новых случаев коронавируса

По состоянию на 21:00 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано еще 7 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

Отмечается, что заболевание подтверждено у двух военнослужащих одной из воинских частей Хмельницкого. С 27 марта они находились в самоизоляции после контакта с человеком, у которого было подтверждено заболевание коронавирусом.

Также подтверждено заболевание COVID-19 в троих военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. Они находились на самоизоляции с 9 апреля после контакта с больным военнослужащим.

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Кроме того, заболел один военный из Киевского гарнизона, который с 6 апреля находился в самоизоляции после контакта с инфицированным. Сегодня поступили результаты ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние здоровья военных удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Еще один военнослужащий Киевского гарнизона с 3 апреля находился в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" с предварительным диагнозом "пневмония". Сегодня поступили результаты ПЦР тестирования, которые подтвердили факт заболевания. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное. Он получает симптоматическое лечение. Военные, которые имели с ними контакты отправлены на самоизоляцию.

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Ранее в Вооруженных силах Украины был зафиксирован первый случай выздоровления от COVID-19 женщины, военного врача Хмельницкого военного госпиталя.

А 6 апреля была зафиксирована первая смерть от коронавируса в ВСУ. Умерла работник одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.

Также военнослужащие Вооруженных сил Украины записали обращение для украинцев с просьбой оставаться дома:

Видео: Минобороны Украины

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