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В Запорожье пьяная женщина напала на сожителя с ножом

Сегодня, 14:24

Полиция Запорожья задержала женщину, которая ранила своего сожителя ножом, ей грозит от до восьми лет тюрьмы

Фото pixabay

Фото pixabay / Фото: Pixabay

В Запорожье полицейские задержали женщину, которая нанесла ножевое ранение сожителю. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП области.

По информации полиции, происшествие зафиксировано в Заводском районе Запорожья.

"13 августа около 18 часов в Заводский отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставили мужчину 1988 года рождения с ножевым ранением туловища. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что ранение потерпевшему нанесла его сожительница в ходе ссоры во время распития спиртных напитков", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что злоумышленница 1984 года задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области полиция задержала 42-летнего жителя Кременчуга, подозреваемого в том, что он жестоко избил собственного отца, который умер от полученных травм.

К слову, ранее мы писали о том, что на Закарпатье правоохранители подозревают женщину в убийстве сына после пьяной ссоры.

Также сообщалось о том, что в июле в Запорожье умерла 22-летняя Анастасия Ковалева, которая получила 90% ожогов тела после того, как ее облил бензином и поджег жених.

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Источник: Сегодня

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