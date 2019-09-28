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В зоне ООС на Донбассе погиб украинский военный

28 сентября, 07:11

Боевики в очередной раз обстреляли позиции ВСУ

Фото: Facebook "Вернись живым"

Фото: Facebook "Вернись живым"

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Это произошло вчера, 27 сентября

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины. Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего, говорится в сообщении.

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Напомним, сутками ранее, 26 сентября, на Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия, был ранен военнослужащий. Противник устроил 23 обстрела позиций ВСУ.

Также сообщалось, что, 25 сентября на Донбассе боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Два бойца ВСУ получили ранения, еще один – боевую травму.

А 24 сентября на Донбассе пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.

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Источник: Сегодня

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