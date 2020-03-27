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  1. Последние новости Украины

В зону ООС ограничивают проезд: кого будут пропускать

27 марта, 16:37

Сергей Мартынец

Такие меры приняты для предотвращения распространения коронавируса

Ранее боевики закрыли пункты пропуска на линии разграничения, а Украина с 28 марта ограничивает проезд в зону боевых действий на Донбассе. Об этом сообщили штабе Объединенных сил.

"Уважаемые граждане, с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции с 8:00 28 марта вводится ограничение относительно пересечения линии проведения операции Объединенных сил со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что право на въезд и выезд будут иметь те граждане и транспортные средства, которые осуществляют логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

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19 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что на оккупированном Донбассе к медикам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции обратились около 600 человек, еще у 91 – подозревают пневмонию. Несмотря на ситуацию, проверить этих людей на коронавирус не могут, так как тестов попросту нет.

Также на днях был ограничено перемещение граждан через линию соприкосновения. Однако в Госпогранслужбе отмечают, что иногда у граждан возникают критическая необходимость перехода через пропускные пункты. Пограничники озвучили требования для пересечения КПВВ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Донбасс въезд коронавирус ООС

Источник: Сегодня

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