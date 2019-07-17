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Важное заседание Кабмина, переговоры в Минске и визиты президента: топ-новости дня

17 июля, 11:55

Среда, 17 июля, будет насыщена событиями в общественно-политической жизни Украины и мира


В среду, 17 июля, украинские и мировые СМИ будут следить за целым рядом событий, которые получат развитие в течение дня.

Президент Украины Владимир Зеленский едет с рабочей поездкой в Николаев и Харьков.

Заседание правительства: рассмотрят ряд постановлений и изменений в законы и указы о противодействии контрабанде, гражданстве и паспортах, соцвыплатах и пенсиях, цивильном законодательстве и медицинском обеспечении.

Состоится очередное заседание Контактной группы в Минске на фоне возобновившихся контактов в формате "нормандской четверки".

Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе.

В Женеве пройдут полноформатные консультации по стратегической стабильности между представителями России и Соединенных Штатов.

О том, какими были итоги вторника, 16 июля, читайте на сайте "Сегодня" и смотрите на видео ниже.


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Тег Кабмин, президент, суд, Зеленский, Владимир Зеленский, минские переговоры, президент Украины

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Сегодня

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