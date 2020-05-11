Почти вдвое больше, чем от коронавируса: сколько украинцев погибли на пожарах за четыре месяца

Только за последнюю неделю в стране огонь унес жизни 12 человек

В Украине, в которой бушует эпидемия коронавируса, за первые четыре месяца 2020 года на пожарах умерли 742 украинца. Такие данные опубликовали в пресс-службе ГСЧС.

Только за последнюю неделю, с 4 мая, в жилом секторе страны вспыхнули 256 пожаров. За это время огонь унес жизни 12 человек. Еще 16 украинцев – пострадали.

Основными причинами пожаров в Украине спасатели называют:

сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности

неосторожное обращение с огнем

курение в постели

оставленные без присмотра спички и зажигалки в легкодоступных для детей местах

Кроме того, в последнее время в Украине резко увеличилось число пожаров в природных экосистемах. В частности, масштабные пожары недавно охватили Киевскую и Житомирскую области.

Отметим, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне было потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших сел, включая Лелев, Копачи и Полесское.

Кроме того,эксперты подсчитали нанесенный ущерб от пожаров в Чернобыльской зоне.Выгорели 11,5 тыс. гектаров территорий, не обошлось без погибших животных.

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