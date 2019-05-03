Венесуэле грозит иностранное вторжение, а во Львове массовое отравление бойцов НГУ: темы дня

Хуан Гуайдо сделал ряд громких заявлений, а во Львовский госпиталь попали десятки военных со похожими симптомами

Сайт "Сегодня" обратил внимание на важнейшие события, которые будут задать тон в информационном поле 3 мая.

В Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы с участием руководства государства состоятся мероприятия по случаю 101-й годовщины создания пограничного ведомства Украины. Будет продемонстрирована слаженность пограничных подразделений в условиях ведения боевых действий, также планируется почтить память всех павших защитников границы и открыть в их честь мемориальный памятник.

Стартует крупнейшее научное соревнование в Украине среди школьников – финал Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ. В финал попали более 1200 учеников – МАНовцев – из 250 000 детей. Юные ученые будут бороться за президентские стипендии, дополнительные баллы при поступлении в вузы, а также возможность представлять Украину на международных конкурсах. В этом году научные батлы пройдут в 64 секциях и 12 отделениях.

Массовое отравление украинских военных расследуют во Львове. Почти 60 бойцов Нацгвардии попали в госпиталь со схожими симптомами, однако причина отравления до сих пор неизвестна.

Кризис в Венесуэле углубляется. Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к военной операции в этой южноамериканской стране, однако лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключил возможности иностранного военного вмешательства в ситуацию и заявил, что спецслужбы государства не поддерживают диктатора Николаса Мадуро.

Об итогах дня за четверг, 2 мая, – продажах новых автомобилей и росте импорта газа – смотрите в сюжете "Сегодня".

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