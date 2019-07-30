В дело вступил новый адвокат и суд предоставил ему время на ознакомление с материалами дела

Юрий Крысин. Фото: УП

Верховный суд перенес заседание по делу Крысина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BD.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%B8%D0%BD.jpg 2019-07-30T13:50:00+03:00 Украина В дело вступил новый адвокат и суд предоставил ему время на ознакомление с материалами дела

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда в очередной раз перенес рассмотрение кассационной жалобы на приговор "титушке" Юрию Крысину по делу об убийстве в 2014 году журналиста Вячеслава Веремия.

В дело вступил новый адвокат и суд предоставил ему время на ознакомление с материалами дела.

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Заседание перенесено на 10:00 10 сентября.

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Как сообщалось, судебные заседания 18 апреля, 20 мая и 20 июня не состоялись из-за неявки или болезни адвокатов. В своих кассационных жалобах адвокаты просят суд отменить приговор Крысину, вынесенный Апелляционным судом Киева, и оставить в силе приговор Шевченковского суда столицы, которым Крысин был приговорен к условному наказанию и который в июне 2018 года отменил апелляционный суд и назначил Крысину наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Дарницкий райсуд начал слушать дело Крысина еще в марте 2018 года, однако из-за многократных отводов судей, прокуроров, неявки на заседания, адвокатам Крысина удавалось все это время блокировать рассмотрение.



По данным следователей, в январе 2014 года у станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в палаточный лагерь "титушек" возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечение людей к охране лагеря "титушек" и указания о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.



По этому делу также фигурировал другой обвиняемый – Сергей Чемес. Дарницкий райсуд Киева 3 сентября 2018 года утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.



По другому делу – об убийстве журналиста Вячеслава Веремия – 22 декабря 2017 года Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. 13 июня 2018 года апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия не причастен.



Крысин отбывает наказание по делу об убийстве Веремия в Торецкой исправительной колонии №2, куда его этапировали в начале октября 2018 года.

Напомним, осужденный за нападение на активистов Майдана Сергей Чемес, получивший три года тюрьмы, пошел на сделку со следствием и рассказал в суде, кто руководил и платил "титушкам" во время Майдана.

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