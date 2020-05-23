Видеофиксация нарушений ПДД: юрист объяснил, почему водители будут часто обжаловать протоколы

С 1 июня МВД Украины в очередной раз должно запустить пилотный проект из 50 видеосистем в Киеве и окрестностях столицы. Однако юристы говорят, что в законодательстве остались "бреши", которые позволят нарушителям оспорить штраф за нарушение ПДД и выиграть суд. Как это может происходить – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Юристы ожидают лавинообразного роста случаев, когда нарушитель не только откажется платить штраф, но и будет отрицать, что за рулем был именно он. И здесь, уверены эксперты, при нынешнем законодательстве, "правда" окажется на стороне нарушителя. Ибо по закону не он должен доказать, что не нарушал, а наоборот, полиция должна доказать: за рулем находился тот, на кого выписан штраф, либо отказаться от претензий.

Самая главная проблема, которую так и не устранили, – определение истинного виновного в нарушении. Юрист Вадим Володарский, специализирующийся на защите прав водителей, напомнил, что еще в 2010 году Конституционный Суд признал не соответствующей Конституции статью 14-1 КУоАП о "назначении" виновным априори владельца автомобиля, на котором было совершено нарушение ПДД, и отменил ее. С тех пор по сути ничего не изменилось.

"К этой ситуации хорошо подходит выражение: "Наступить на те же грабли, – сразу расставил акценты Вадим Володарский. – Вспомним, чем закончилась предыдущая попытка и почему. Тогдашнюю норму о привлечении к ответственности признал не соответствующей Конституции Конституционный суд".

Реклама

По его словам, если упрощенно, то причин три:

Любая юридическая ответственность "привязана" к совершению конкретным лицом конкретного противоправного деяния. То есть, нельзя привлекать к ответственности того, кто не совершал ничего, только потому, что ему принадлежит некое имущество, в том числе и автомобиль. Проблема не в самой фотофиксации нарушения, а именно в привлечении к ответственности не нарушителя, а собственника автомобиля, независимо от того, кто был за рулем.

Нарушение презумпции невиновности.

Нарушение принципа правовой определенности. Он состоит в том, что человек должен отличать правомерное поведение от противоправного, и, таким образом, прогнозировать свою ответственность. Если человек правомерно владеет автомобилем, правомерно передал управление, а его привлекают к ответственности за нарушение другого лица, которое он не мог прогнозировать, – этот принцип нарушается. Вот всем этим руководствовался Конституционный суд (решение от 22.12.2010 г.). Это решение остается в силе. И, основываясь на этой аргументации, автовладельцы смогут обжаловать в суде такие постановления. Думаю, что количество таких дел будет велико.

Напомним, ранее писалось как будет работать система видеофиксации .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "С 1 июня на дорогах вводят фотофиксацию нарушений: что ждет водителей" .

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама