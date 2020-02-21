Вагон поезда "Киев – Москва" отцепили из-за коронавируса: 13 украинцев на карантине

Стало известно о результатах исследования на коронавирус у китаянки

В поезда Киев – Москва, который оставили недалеко от границы из-за гражданки Китая с высокой температурой, на контроле находилось 13 граждан Украины – сейчас они направлены на обсервацию. Из-за ЧП вагон отцепили на станции Брянск.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В Брянске пассажиров вагона поезда Киев – Москва оставили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой. Отметим, что гражданка Китая действительно направлялась в Россию этим поездом и пересекла украинскую границу 20 февраля", – говорится в сообщении.

В свою очередь, по данным украинского Минздрава, после лабораторных исследований у гражданки Китая заболевание коронавирусом подтверждено не было.

"У гражданки КНР из поезда Киев – Москва по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтвержден. Об этом сообщили Центру общественного здоровья Украины по международным каналам", - заявили в Минздраве.

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Между тем, пограничники добавили, что китаянку предупреждали об ограничении пропуска граждан Китая в Россию, однако женщина решила продолжить поездку. При этом на свое самочувствие она не жаловалась.

Стражи границы также рассказали, что иностранка на днях прибыла в Украину из Минска, и во время прохождения контроля беспокойства не вызвало. Россияне, в свою очередь, сообщили, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет – ее разместили в одном из медучреждений.

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"По имеющейся информации, вагон с другими пассажирами находится в обсервации, однако неизвестно, где именно. Отметим, что в вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находился еще 21 человек, из которых 13 граждан Украины, в том числе два проводника, шестеро граждан РФ и по одному гражданину Узбекистана и Канады", – заявили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что сейчас пограничники совместно с дипломатами, медиками и Министерством инфраструктуры проверяют детали произошедшего и людей, которые находились в вагоне, чтобы выяснить, где они сейчас находятся.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что власти Китая смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.

Напомним, вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Инкубационный период при вызванном новым коронавирусом заболевании составляет в среднем 5-6 дней.Эти оценочные данные привела Всемирная организация здравоохранения в опубликованном информационном бюллетене.

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