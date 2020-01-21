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Вирусу из Китая хватит 12 часов, чтобы попасть в Украину – эксперт

21 января, 15:17

Виталий Андроник

Киев должен принять меры безопасности, чтобы вирус из Поднебесной не атаковал Украину

/ Фото: Getty Images

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В течение 12 часов носитель коронавируса из Китая может попасть в Украину, а за сутки вирус начнет распространяться по стране. Об этом сайту "Сегодня" рассказал Александр Торгун, директор направления "Здравоохранение" Украинского института будущего.

"По правилам эпидемиологии, нужно источник эпидемии максимально локализовать. За 12 часов человек может перелететь в любую точку мира. Вопрос суток, и вирус уже у нас. Однозначно, Украине надо включать меры безопасности", – прокомментировал Александр Торгун.

Напомним, по словам врача-инфекциониста Инны Андрусович, Украина не готова к новому коронавирусу из Китая.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Новый вид коронавируса: чего стоит опасаться".

В США уже приняли решение проверять пассажиров из Китая. Так, в аэропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса пассажиров, прибывших из китайского города Уханя, где была зафиксирована вспышка, будут проверять на заражение неизвестным респираторным вирусом.

По официальным данным, число погибших от болезни составило не менее шести человек. А число инфицированных в Китае достигло 291 человека. Еще более 900 находятся под медицинским наблюдением. После того как стало известно, что вирус распространяется от человека к человеку, Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное заседание.

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Китай вирус вспышка здравоохранение коронавирус

Источник: Сегодня

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