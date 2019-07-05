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Визит Зеленского на Донбасс: онлайн-видео

5 июля, 16:01

Глава государства отправился на восток страны с рабочим визитом

Фото: president.gov.ua

Сегодня президент Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Донецкую область. Он поздравил жителей Славянска и Краматорска Донецкой области с пятой годовщиной освобождения.

Новости "Сегодня" ведут прямую трансляцию визита главы государства на Донбасс:

Напомним, сегодня Зеленский сменил руководство Донецкой областной государственной администрации . Он освободил Александра Куця в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко и назначил главой Донецкой области Павла Кириленко, который до этого он работал прокурором в военной прокуратуре.

Также сообщалось, что 5 июля Зеленский назначил нового главу СБУ в Донецкой и Луганской областях . Начальником Главного управления Службы безопасности Украины в регионе стал Владимир Петриченко.

Напомним, 27 мая Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Луганской области. Это была его первая поездка на Донбасс в статусе президента. В Станице Луганской президент побывал на посту наблюдения и блиндажах. Осмотрев бытовые условия, в которых находятся украинские защитники, президент подчеркнул необходимость улучшения обеспечения.

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Тег Донбасс, визит, Зеленский, краматорск, славянск

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