ВНО-2020: 200 баллов смогут набрать значительно больше участников, чем в прошлом году

Сейчас в Украине проходит Внешнее независимое оценивание (ВНО). По сравнению с прошлым годом максимальный балл смогут набрать значительно больше абитуриентов. Это связано с установленными относительно низкими пороговыми баллами. Об этом рассказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, пишет ZN.UA.

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"Пороговый балл "сдал/не сдал", к которому привязана шкала оценок по ВНО, определяют специально созданные экспертные группы в региональных центрах. Мы еще раз акцентировали их внимание на том, что, согласно инструкции, они должны прежде всего учесть обстоятельства, сложившиеся в государстве, — многомесячный период дистанционного обучения", - отметил он, комментируя опасения участников из-за того, что в нынешнем году им будет трудно получить высокие баллы.

"Поэтому, по сравнению с прошлым годом, пороговые баллы за тест будут установлены низкие. Так мы сделали во время пробного тестирования. И это изменение существенное. Его больше почувствуют те абитуриенты, которые успешно сдадут тестирование и окажутся на верхушке рейтинговой шкалы. Грубо говоря, детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться значительно больше, чем в прошлом", - указал Бойко.

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Напомним, ранее мы писали, что дети с временно оккупированных территорий смогут поступить во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это было.

Перед началом первого экзамена президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к выпускникам, пожелав им сдать этот непростой экзамен на 200 баллов.

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