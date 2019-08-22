Во Львовской области женщина зарезала сожителя после пьяной ссоры

Жительница Стрыя Львовской области может сесть на 15 лет за убийство сожителя

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В Стрыйское отделение полиции 21 августа около 19.00 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Дрогобычской мужчина получил ножевые ранения, после чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Полицейские предварительно установили, что 43-летняя местная жительница с 46-летним сожителем распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого женщина дважды ударила мужа кухонным ножом. Вследствие острой кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На данный момент проводится досудебное расследование, злоумышленница задержана в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ей меру пресечения.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы", – добавили в полиции.

Напомним, накануне, на столичной Оболони полицейские задержали мужчину, который до смерти избил свою жену лопатой.

Также новости "Сегодня" писали о жестоком убийстве на Волыни, где полицейские раскрыли убийство 41-летней женщины, которое произошло в районном центре Камень-Каширский – тело погибшей со следами телесных повреждений нашли в ее собственном доме. Убийство совершил ее пьяный сожитель.

Также в Киеве произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

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